比較的早い「納期」もウレシイ！トヨタとスバルの共同開発で生まれたクロスオーバーSUVタイプのBEV（バッテリーEV：電気自動車）として、2022年5月に販売を開始した「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」。当初はリース専用販売車となっていたため、なかなかお目にかかる機会もないモデルでしたが、2023年10月から一般販売が開始されています。【動画】進化がスゴい！ これがトヨタ「“5人乗り”クーペSUV」大幅改良モデルです