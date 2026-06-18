米沢市が6月議会で提案していた新たな中学校の開校時期を延期する議案が18日、賛成少数で否決されました。統合される中学校は予定通り2029年度の開校を目指します。議決「原案の通り決するに賛成の議員はご起立願います起立少数でありますよって否決されました」米沢市はこれまでに市内の第一中学と第七中学を統合し2029年度に、新たに「東成中学校」として開校する方針を示していました。しかし、市の財政状況を考慮して、また、