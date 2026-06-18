6月16日に放送された『バナナサンド』（TBS系）に、女優・吉高由里子が出演。番組で見せたヘアスタイルに、反響が集まっている。この日、吉高は映画『黒牢城』の共演者である俳優・本木雅弘や菅田将暉、Snow Man・宮舘涼太らと同番組に出演。豪華グルメをかけて対決に挑む姿が放送されるなか、視聴者の注目を集めたのは、吉高の頭頂部だった。「番組で、吉高さんの顔がアップになると、髪にはちらちらと白髪が光っている様子が