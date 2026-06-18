6月18日に歌手の木村カエラが自身のInstagramを更新し、新曲のリリースを発表。ファンからは期待の声とともに、投稿に添えられたジャケット写真に大きな反響が寄せられている。デビュー22周年を記念した新曲のタイトルは『はぎゅ me』。ペットフードブランド『懐石』のCMソングとして書き下ろされたものだ。ファンは新曲に対し「楽しみ」とコメントを寄せたが、それに勝る勢いでジャケット写真の木村に歓声をあげた。「ジャ