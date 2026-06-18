18日未明から午前にかけて、寒河江市と高畠町でクマ計3頭が目撃されました。18日午前3時50分ごろ、寒河江市寒河江の寒河江工業高校の東側約150メートルの市道で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。また、午前9時ごろにも寒河江地内の長岡山配水池南東側でも体長1メートルほどのクマ1頭が現れました。高畠町では糠野目橋付近で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。