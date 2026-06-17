6月15日、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグの日本対オランダ戦がおこなわれ、日本はオランダに2度のリードを許しながらも2対2の引き分けに持ち込み、日本中をわかせた。この激闘を観戦していた美人モデルの動向が注目を集めている。発端となったのは、モデルのNikiこと丹羽仁希が試合のあった15日に投稿したInstagramのストーリーズ。Nikiは《いい試合でした》とつづり、サムライブルーのユニホーム