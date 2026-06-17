6月13日と15日、女優の池田エライザが連続して自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「池田さんは、イタリアのジュエリーブランド『ダミアーニ』のイベントで、イタリアのコモ湖を訪れていたようです。2日間に分けて、イベントのオフショットを公開し、同地にある歴史的邸宅『ヴィラ・プリニアーナ』で開かれたジュエリーコレクションにゲストとして招待された際の写真を複数枚アップしています。ジュエリ