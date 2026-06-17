解散から約10年が経った「SMAP」。あるニュースをめぐり、ファンの複雑な思いが噴き出している。「6月17日、木村拓哉さんが歌手・山崎まさよしさんの代表曲『セロリ』をカバーし、配信リリースしました。この企画は、山崎さんのデビュー30周年記念として実現したもので、山崎さん側が企画を持ちかけ、本人もコーラスやハーモニカ、ラップで参加しています。山崎さんは木村さんの歌声について、《木村さんのフェイク歌い回しも