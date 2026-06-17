直近8試合で5本目のアーチ…ラスムッセンから15号【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、15号先制アーチを放った。翌日に先発登板を控える中での豪快な一発に対し、米ファンからは「人間じゃない」などと驚きの声が殺到している。0-0で迎えた6回の第3打席、相手先発のラスムッセンが投じた初球の