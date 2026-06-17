直近8試合で5本目のアーチ…ラスムッセンから15号

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、15号先制アーチを放った。翌日に先発登板を控える中での豪快な一発に対し、米ファンからは「人間じゃない」などと驚きの声が殺到している。

0-0で迎えた6回の第3打席、相手先発のラスムッセンが投じた初球のカッターを完璧に捉えた。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度を記録した一発はバックスクリーンへ着弾。これまで通算5打数無安打4三振と苦手にしていた右腕から、均衡を破る先制アーチを放った。

大谷は17日（同18日）のレイズ戦で先発登板が予定されている。試合前に会見に応じたデーブ・ロバーツ監督によると、投打同時出場するかについては決まっていないという。

登板を翌日に控えたなかでピッチャーが先制弾を叩き込む離れ業。大谷だけの“異能”に米ファンも熱狂している。「ショウヘイ・オオタニは人間じゃない」「インクレディブル」「だから彼は球界史上最高の才能の持ち主なんだ」「明日の先発ピッチャーだろ?」「ハハハハ MVPだ!」「そして彼は明日投げる」「満票でMVPだ」「史上最高の選手」といった称賛の声が相次いだ。（Full-Count編集部）