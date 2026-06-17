3年後のオープンを目指す山形市の新たな市民会館について、山形市の佐藤孝弘市長は17日、中東情勢を理由に工期の延長の可能性を示唆しました。山形市七日町の旧県民会館跡地に建設予定の新たな市民会館は2029年7月のオープンを目指し、ことし8月以降に着工予定で設計費はおよそ140億円と見込まれています。17日に開かれた山形市議会本会議の一般質問でその進捗状況を問われ、山形市の佐藤孝弘市長が答弁に立ちました。