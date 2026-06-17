日本の警察組織の運営方法を自国に役立てようと、開発途上国の警察幹部らが、山形県警察の施設を訪問し研修を行っています。この研修は、警察組織の運営や管理能力の向上を目的にJICA＝国際協力機構が企画したもので、ガーナやエチオピアなど12か国の警察幹部あわせて14人が6月15日から山形県内で研修をしています。一行は16日、上山署を訪れて日本式の逮捕術を見学し、刺股を使った制圧方法を体験したほか、天童市の警察学