6月15日、8日から放送がスタートした新たなバラエティ番組『※女性は見ないでください』（テレビ東京系）の2回目が放送された。放送がスタートして早々、番組内で繰り広げられる男性側の持論を巡って、賛否がわかれている。「同番組は、『女性の前では絶対に言えない、男だけの本音会議』をテーマにした、男性のデトックスバラエティという位置付けです。霜降り明星のせいやさんを筆頭に、男性著名人と女性著名人がそれぞれ数名