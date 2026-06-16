開催：2026.6.16 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 2 - 4 [ツインズ] MLBの試合が16日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとツインズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するツインズの先発投手はマイク・パレデスで試合は開始した。 1回表、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってレフトスタンドへのスリ