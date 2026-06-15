Rolling Stone Japanが2026年の「Future 25」にて”日本代表"に選出した5人組・Doona（ドゥーナ）。R&B／ソウルやファンクからの影響を共通項として2023年に集った彼らは、徐々にその表現領域を拡張させ、ロックもヒップホップも飲み込んだ"TOKYO NEW MIXTURE"という独自のスタイルを鳴らしている。とはいえ彼らは、角を削って洗練されたわけでもなければ、未知の方程式を解き明かしたわけでもない。バンドを推進させているの