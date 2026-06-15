俳優・野呂佳代がドラマで引っ張りだこになっている。ライターの吉田潮さんは「主人公の親友や右腕がハマり役で、こんな友達がほしい！と思わせる演技力がある。その原点には、不遇だったアイドル時代に培った能力がある」という――。2026年2月10日、アマゾンのプライム・ビデオが配信する映画『エンジェルフライトTHE MOVIE』の完成披露試写会に登壇した野呂佳代さん（東京都江東区のユナイテッド・シネマ豊洲）■野呂佳代躍進