ドジャースベンチに不在だった指揮官【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨み、6回に一挙6点を奪われ逆転負けを喫した。この試合、デーブ・ロバーツ監督は、娘の大学卒業式に出席するため不在。指揮官がいない中での敗戦に「ロバーツ監督おらんとダメやん」と、ファンの嘆きが飛び交った。ロバーツ監督は13日（同14日）の試合後、スタン