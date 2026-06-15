ドジャースベンチに不在だった指揮官

【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨み、6回に一挙6点を奪われ逆転負けを喫した。この試合、デーブ・ロバーツ監督は、娘の大学卒業式に出席するため不在。指揮官がいない中での敗戦に「ロバーツ監督おらんとダメやん」と、ファンの嘆きが飛び交った。

ロバーツ監督は13日（同14日）の試合後、スタンフォード大学の卒業式に出席するため、チームを離脱。この日は、ダニー・リーマン監督代行が指揮を執った。ドジャースは初回にフリーマンの7号ソロで先制したが、投手陣が6回に相手打線の猛攻を止めれず痛恨の6失点。終盤に追い上げたが同点とはいかなかった。

悔しい敗戦は、ロバーツ監督の存在の大きさを再認識する機会にもなった。SNSには復帰を待ち望むファンの声が殺到。「今日はロバーツいないのね」「早く帰ってきて」「投手陣火だるまじゃん。ロバーツ監督いないし……」「娘さんの卒業式で休みだったな」など、数多くの反応が見られた。

シカゴでの試合を終えたドジャースは、15日（同16日）からは本拠地でレイズと3連戦を行う。ベンチに帰ってくる指揮官とともに、ア・リーグ東地区2位のレイズを迎え撃つ。（Full-Count編集部）