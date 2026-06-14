6月13日、バラエティ番組『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）が放送。同日には、アイドルグループ・timeleszのメンバーで、同番組のレギュラー出演している菊池風磨が約2カ月ぶりにスタジオに登場した。歓迎ムードが広がる中、菊池の近影に驚きが広がっている。「菊池さんは、2020年から同番組に出演。レギュラーメンバーとして、自身も多くのドッキリを仕掛けられてきました。しかし2026年4月、喉の不調を訴