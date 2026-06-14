コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開！写写丸（以下、写）高価そうな切手シートです。大崎コレクター道の原点に立ち返るという意味で、今回は1960年代の切手ブームで、最高の人気を誇ったアイテムをご紹介したいと思います。写どちらも「週間記念」と書いてありますね