雑誌グラビアだけでなく、YouTubeやテレビでも大活躍している東雲うみ。「以前は少し体を絞りすぎていたので、今は意識して脂肪や筋肉をつけています。グラビアファンはムチムチな体型が好きな方が多いじゃないですか。特に注目してほしいのは二の腕です。ほどよく脂が乗っていて仕上がっています。焼き肉にしたいくらい」昨年は大河ドラマ『べらぼう』に出演した。「『自分には合わないかも』と思う役でも、自分を近づけてい