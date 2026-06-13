巨人の竹丸は8回途中3失点で5敗目を喫した敗れても、強烈なインパクトを残した。巨人は12日、ベルーナドームで西武に0-3で敗れた。先発したドラフト1位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は7回2/3を投げ、4安打3失点（自責点1）で5敗目を喫した。それでも12奪三振の内容に、対戦した西武の立花義家打撃コーチは左腕の投球術に脱帽した。「何が何なんだか、分かりにくいんだよ。球種が」三振を喫してベンチに戻る選手が首をかしげる