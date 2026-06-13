《新しいアーティスト写真を公開いたしました。》6月12日、俳優・のんが、公式サイトの写真を新しくしたことをXで報告した。「デザインが特徴的なホワイトの衣装を着て、カメラを見つめる目力が印象的です。そして変わらない、透き通るような白い肌です。この透明感あふれる新しい“アー写”が投稿されると、さっそく《女神は実在した!》《のんちゃんらしさが伝わる素敵なお写真》など賛辞のリプライが寄せられました」（芸能担