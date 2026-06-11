規制線が張られ、騒然とする地下街。10日午後8時前、大阪市JR天王寺駅近くの地下街で「20代の女性が刺された」と消防に通報がありました。目撃した人は「『キャー』という声が聞こえて、見たら女性が座り込んで、男2人が覆いかぶさる感じだった」と話します。2人組の男に襲われたのは、20代から30代くらいの外国人女性。上半身を刃物のようなもので数回刺され、バッグを奪われたといいます。凶器は見つかっていません。女性はその