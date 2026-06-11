東京2020パラリンピックの舞台となった海の森水上競技場で、第104回全日本ローイング選手権・パラローイング種目が開催され、激しい首位争いが見るものを熱狂させた。有安・下村ペア、信頼が生んだ逆転劇６月６日に行われたPR3男子ペア決勝。この日は、水上が強い横風にさらされるタフなコンディションとなった。唐津ボートクラブ（有安諒平／下村朋孝）は、前日の予備レースでは３クルー中３位。競技歴わずか半年の新人で片下腿義