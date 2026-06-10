◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）楽天は日付が変わった１０日の深夜１時に、三木肇監督の休養を電撃発表した。監督と球団の協議で休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ることが決まった。楽天の森井誠之球団社長は同日昼に取材対応。「三木監督とお話させていただき、休養を決断しました。球団に残してくれた功績は計り知れない。（勝敗の）