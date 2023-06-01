その後、ドル円は１６０．３０円近辺で推移している。上昇して始まった米株式市場が失速し下げに転じていることで、為替市場ではリスク回避のドル高がやや見られている。ドル円は下値を支えられ、１６０円台を維持している状況。 米大手銀のストラテジストは、日本の当局が来週６月１６日の日銀決定会合前に為替介入する可能性は低いとの見方を示した。ただし、１６２円を大きく超えて円安が進んだ場合は例外になるとしてい