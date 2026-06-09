YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】雨の日は奇跡⁉︎行列のイタリア料理店🇮🇹行列なしですんなり！大人気パスタランチ1320円 数量限定ラザニアも余裕」と題した動画を公開した。動画では、主宰のtoko氏が東銀座にある人気イタリア料理店「Pizzeria Trattoria Vomero」を訪れ、普段は行列が絶えない同店にスムーズに入店できる裏技的なタイミングと、絶品