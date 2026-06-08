ナノ・ユニバースが提案する夏スタイル♡インド素材が彩る涼やかコレクション

暑い季節のおしゃれは、見た目の可愛さだけでなく着心地の良さも大切ですよね。ナノ・ユニバースが公開した「Summer Fabrics - made in india -」では、風通しの良い素材感とナチュラルな表情が魅力のアイテムが勢ぞろい。ワンピースやスカート、ブラウスなど、夏の日常を心地よく彩るラインナップをご紹介します♡

made in indiaが叶える軽やかな夏服

今回のコレクションは、インドならではの繊細なテキスタイルやクラフト感を活かしたアイテムが中心です。

中でも注目は「made in india レースアメスリワンピース」。価格は19,800円（税込）、カラーはブラック・ブラウンの2色展開、サイズはS・Mです。

アメリカンスリーブのすっきりとしたシルエットとレースの表情が、大人のリラックススタイルを演出してくれます。

また、「made in india ジャカードストライプIラインスカート」は15,400円（税込）。ブラック・アイボリーの2色展開で、サイズはS・M。縦ラインを強調するシルエットが魅力で、スタイルアップ効果も期待できます。

さらに、「リネン混テープヤーンメッシュワイドニット」は12,100円（税込）。オフホワイト・ブラウン・レッドの3色展開で、サイズはF。メッシュ編みの軽やかな表情が夏らしく、レイヤードスタイルにも活躍します。

ROXYコラボで夏気分全開♡The Sunrise Shackとの限定アイテムが登場

セットアップでも楽しめる上品デザイン

コーディネートの幅を広げてくれるセットアップアイテムも登場しています。

「made in india タックステッチブラウス」は13,750円（税込）、カラーはD.ブラウン・イエロー・ネイビーの3色展開、サイズはFです。

繊細なタックステッチがアクセントとなり、シンプルながら華やかな印象を与えてくれます。

同シリーズの「made in india タックフレアスカート」は17,600円（税込）。カラーはD.ブラウン・イエロー・ネイビー、サイズはS・M展開です。

ふんわりと広がるシルエットが女性らしく、セットアップで着用すると統一感のあるスタイリングが完成します。

また、「made in india ジャカードストライプシャツ」は12,100円（税込）。ブラック・アイボリーの2色展開でサイズはF。

先ほどのジャカードストライプIラインスカートと合わせれば、洗練された大人の夏コーデが楽しめます♪

レースアイテムで涼やかな華やぎを

夏の装いに欠かせないレースアイテムも見逃せません。

「made in india レースワイドブラウス」は17,600円（税込）。カラーはブラック・ブラウンの2色展開で、サイズはFです。

ゆったりとしたシルエットと繊細なレース使いが特徴で、パンツにもスカートにも合わせやすい万能アイテム。風を通す軽やかな着心地で、暑い日も快適に過ごせそうです。

どのアイテムもナチュラルな風合いが魅力で、肩の力を抜いた大人のカジュアルスタイルにぴったり。夏のワードローブに取り入れたくなるアイテムばかりです。

夏のおしゃれをもっと心地よく

ナノ・ユニバースの「Summer Fabrics - made in india -」は、暑い季節を快適に過ごしながらおしゃれも楽しみたい女性にぴったりのコレクションです。

風を感じる軽やかな素材と、さりげなく華やかなデザインが魅力♡ワンピースからブラウス、スカートまで幅広く揃うので、この夏の新しいお気に入りをぜひ見つけてみてください。