ラウンドワン全店舗では、2026年6月12日(金)〜8月30日(日)の期間限定で、劇場版アニメ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開を記念したコラボキャンペーンが開催される。【画像】ケロロ小隊がラウンドワンを楽しむ描き起こしイラストを使用したグッズが多数登場！劇場版アニメ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』とラウンドワンがコラホ&#