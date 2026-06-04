劇場版『ケロロ軍曹』とラウンドワンがコラボ！オリジナルグッズやコラボメニューなど多彩な企画を期間限定で実施
ラウンドワン全店舗では、2026年6月12日(金)〜8月30日(日)の期間限定で、劇場版アニメ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開を記念したコラボキャンペーンが開催される。
【画像】ケロロ小隊がラウンドワンを楽しむ描き起こしイラストを使用したグッズが多数登場！
同キャンペーンでは、ケロロ小隊全員がラウンドワンでカラオケ大会やボウリング対決を楽しむ2つのコンセプトの描き起こしイラストが登場。これらのイラストを使用したコラボグッズ販売やノベルティ配布をはじめ、コラボメニューの提供、カラオケコラボルームの展開、ボウリングスコア演出映像など、多彩な企画が実施される。
■開催情報
場所：ラウンドワン 全店舗
期間：2026年6月12日(金)〜8月30日(日)
※【前半】2026年6月12日(金)〜7月21日(火)【後半】7月22日(水)〜8月30日(日)
※前半、後半期間でノベルティが変更となる
※コラボキャンペーン内容によって実施店舗が異なる
※設置店舗はラウンドワン公式サイトで確認を
■コラボグッズ
新規描きおこしイラストを使用したコラボグッズを販売。
・トレーディングアクリルスタンド(全10種・単品880円)／コンプリートセット(8800円)
・トレーディングオーロラステッカー(全5種・単品660円)／コンプリートセット(3300円)
・トレーディングオーロラ缶バッジ(全10種・単品550円)／コンプリート(5500円)
・ミニタオル(全2種・各1100円)
販売店舗：ダイバーシティ東京 プラザ店、梅田店、奈良ミ・ナーラ店、千種店、仙台泉店、池袋店、さいか屋横須賀店
■コラボグッズはハイ・シーズンオンラインショップにて予約販売！
ハイ・シーズンオンラインショップでもコラボグッズの購入ができる。こちらは予約注文となり、発送は10月中旬以降。
注文期間：2026年6月12日(金)10時〜8月30日(日)23時59分まで
お届け時期：2026年10月中旬頃より順次出荷予定
■コラボメニュー
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・スポッチャ設置店にて、各キャラクターや作品の世界観をイメージしたコラボメニューを販売。コラボメニューを1点注文ごとに、ノベルティがランダムで1枚もらえる。
※実施施設は店舗により異なる。利用店舗の公式サイトにて確認を
■コラボパック
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・スポッチャ設置店にてコラボパックを販売。コラボパックで施設を利用すると、A4きらめきボードがランダムで1枚もらえる。
※実施施設は店舗により異なる。利用店舗の公式サイトにて確認を
■カラオケコラボルーム
ダイバーシティ東京 プラザ店、梅田店の2店舗限定で『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の装飾を施したコラボルームを展開。ルーム内の装飾のほか、コラボメニューと一緒に撮影できるミニパネルの設置など、コラボを存分に楽しめる空間となっている。
(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】ケロロ小隊がラウンドワンを楽しむ描き起こしイラストを使用したグッズが多数登場！
■開催情報
場所：ラウンドワン 全店舗
期間：2026年6月12日(金)〜8月30日(日)
※【前半】2026年6月12日(金)〜7月21日(火)【後半】7月22日(水)〜8月30日(日)
※前半、後半期間でノベルティが変更となる
※コラボキャンペーン内容によって実施店舗が異なる
※設置店舗はラウンドワン公式サイトで確認を
■コラボグッズ
新規描きおこしイラストを使用したコラボグッズを販売。
・トレーディングアクリルスタンド(全10種・単品880円)／コンプリートセット(8800円)
・トレーディングオーロラステッカー(全5種・単品660円)／コンプリートセット(3300円)
・トレーディングオーロラ缶バッジ(全10種・単品550円)／コンプリート(5500円)
・ミニタオル(全2種・各1100円)
販売店舗：ダイバーシティ東京 プラザ店、梅田店、奈良ミ・ナーラ店、千種店、仙台泉店、池袋店、さいか屋横須賀店
■コラボグッズはハイ・シーズンオンラインショップにて予約販売！
ハイ・シーズンオンラインショップでもコラボグッズの購入ができる。こちらは予約注文となり、発送は10月中旬以降。
注文期間：2026年6月12日(金)10時〜8月30日(日)23時59分まで
お届け時期：2026年10月中旬頃より順次出荷予定
■コラボメニュー
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・スポッチャ設置店にて、各キャラクターや作品の世界観をイメージしたコラボメニューを販売。コラボメニューを1点注文ごとに、ノベルティがランダムで1枚もらえる。
※実施施設は店舗により異なる。利用店舗の公式サイトにて確認を
■コラボパック
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・スポッチャ設置店にてコラボパックを販売。コラボパックで施設を利用すると、A4きらめきボードがランダムで1枚もらえる。
※実施施設は店舗により異なる。利用店舗の公式サイトにて確認を
■カラオケコラボルーム
ダイバーシティ東京 プラザ店、梅田店の2店舗限定で『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の装飾を施したコラボルームを展開。ルーム内の装飾のほか、コラボメニューと一緒に撮影できるミニパネルの設置など、コラボを存分に楽しめる空間となっている。
(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
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