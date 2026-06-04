山形県東根市の工場で３日、鉄くずの回収作業を行っていた男性がコンテナの下敷きになり死亡しました。亡くなったのは山辺町山辺の会社員中村昌美さん（52）です。警察の調べなどによりますと中村さんは、３日正午ごろ東根市東根甲の阿部製作所を訪れ、トラックに搭載したクレーンを操作しながら鉄くずの回収作業を行っていました。鉄くずの入ったコンテナをクレーンでつり上げ、トラックの荷台に移す作業で、当時、中