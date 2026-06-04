中国・江蘇省蘇州市の工場で3日午後、爆発事故が発生した。中国メディアの大河報が伝えた。現場で撮影された動画には、消防隊員が消火活動を行っている最中に工場建屋内で突然爆発が起きる様子が映っていた。現地当局の担当者は、爆発が起きたことは事実と認めた上で、「関係部門が現場で対応に当たっている。人的被害は今のところ確認されていない」と説明した。一方で、付近の住民によると現場は化学工場の可能性があるといい、