新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#364を５月31日（日）に無料放送した。５月31日（日）放送の#364では、大悟が“知的なイメージ”を手に入れるため、クイズ界の猛者たちと対決する企画「千鳥大悟 クイズ王への道第７回クイズの時間」を実施。対戦相手には、知的エンタメ集団QuizKnockから最強の刺客・ふくらPが