00【漫画】本編を読む出産祝いを送った友人とのやり取りを描いた、ゐ(@irk_hrk)さんの漫画｢ご祝儀へのお返し問題｣が注目を集めている。お祝いに対する｢内祝い(お返し)｣をめぐる本音を紹介する。■お返しがない不満と産後の現実ご祝儀へのお返し問題01ご祝儀へのお返し問題02ご祝儀へのお返し問題03お祝いを渡したけれど内祝いがなくてモヤモヤするという経験を持つ人は少なくない。一方で、もらった側には切実な事情がある。赤ちゃ