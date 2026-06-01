星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド「界」は、2026年10月15日(木)に山形県・蔵王温泉に「界 蔵王」を開業する。それに伴い、公式サイト等で予約受付がスタートしている。【画像】蔵王の象徴を表現した独創的なデザインのサウナなど詳細をもっと見る「界」は「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」などを通じて、そ