オリックスは三方陽登の適時内野安打でサヨナラ勝利パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は31日に3試合が行われた。ソフトバンクは西武に2-0で勝利し5連勝。ロッテは広島に6-5で、オリックスは日本ハムに3-2でそれぞれサヨナラ勝利を飾った。ソフトバンクの先発のチャン・ジュンウェイ投手は6回6安打9奪三振無失点の力投で公式戦初勝利を挙げた。打線は3回、大泉周也外野手と秋広優人内野手の連打などで1死一、三塁とし、渡邉陸