『おさるのジョージ』85周年記念し、⼭崎エマ監督作『モンキービジネス おさるのジョージ著者の⼤冒険』の⽇本語吹き替え版の公開が決定した。ナレーションは、俳優・河合優実が務めた。『⼩学校〜それは⼩さな社会〜』、『甲⼦園：フィールド・オブ・ドリームス』で、国内外から⾼い評価を受けるドキュメンタリー監督・⼭崎エマが、キャリア初期に⼿がけた初⻑編作