【Yahoo!ショッピング：爆買ウルトラSALE】 準備期間：5月29日まで 開催期間：5月30日0時～6月1日23時59分 Yahoo!ショッピングにて「爆買ウルトラSALE」が5月30日0時より開催される。期間は6月1日23時59分まで。 本セールでは、対象商品を購入すると、最大22％のPayPayポイントを還元。スマートウォッチなどを展開する「HUAWEI公式Yahoo!店」やモバイルバッ