最大22％のPayPayポイント還元！ Yahoo!ショッピング「爆買ウルトラSALE」5月30日より開催
【Yahoo!ショッピング：爆買ウルトラSALE】 準備期間：5月29日まで 開催期間：5月30日0時～6月1日23時59分
(C) LY Corporation
Yahoo!ショッピングにて「爆買ウルトラSALE」が5月30日0時より開催される。期間は6月1日23時59分まで。
本セールでは、対象商品を購入すると、最大22％のPayPayポイントを還元。スマートウォッチなどを展開する「HUAWEI公式Yahoo!店」やモバイルバッテリーなどを展開する「AnkerDirect」などが対象ストアとなっている。
また、期間中は合計7,000円オフとなるクーポンも配布。なお、一部の対象ストア・商品ではエントリーが必要な場合もある。
□Yahoo!ショッピング「爆買ウルトラSALE」はこちら
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※エントリーが必要な場合があります。
※対象商品・対象ストア限定の場合があります。
※最大22％還元は条件達成時の合算値です。
※PayPayポイント（期間限定）が付与されます。
※ポイント付与上限があります。