Yahoo!ショッピングにて「爆買ウルトラSALE」が5月30日0時より開催される。期間は6月1日23時59分まで。

本セールでは、対象商品を購入すると、最大22％のPayPayポイントを還元。スマートウォッチなどを展開する「HUAWEI公式Yahoo!店」やモバイルバッテリーなどを展開する「AnkerDirect」などが対象ストアとなっている。

また、期間中は合計7,000円オフとなるクーポンも配布。なお、一部の対象ストア・商品ではエントリーが必要な場合もある。

□Yahoo!ショッピング「爆買ウルトラSALE」はこちら

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(C) LY Corporation

※エントリーが必要な場合があります。

※対象商品・対象ストア限定の場合があります。

※最大22％還元は条件達成時の合算値です。

※PayPayポイント（期間限定）が付与されます。

※ポイント付与上限があります。

