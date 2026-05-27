カマタマーレ讃岐は27日、MF森勇人(31)が契約期間満了に伴い、 2026-27シーズンの契約を更新しないことを発表した。森は名古屋グランパスU-18から2014年にトップチーム昇格。2017年にガンバ大阪、2019年に水戸ホーリーホックへ加入し、2023年から讃岐に所属していた。今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで5試合試合に出場している。また、水戸時代の2022年4月に結婚を発表。2023年1月に放送された中京テレビ『オードリーさん