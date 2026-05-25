新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#363を５月24日（日）に無料放送した。５月24日（日）放送の#363では、東京のバラエティで活躍したい上京芸人たちが、いまや東京芸人の顔とも言えるウエストランド・井口浩之と協力ゲームにチャレンジする新企画「井口・ザ・セッション with 上京芸人」をお届け。 企画には、この