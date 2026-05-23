ホンダ斬新「“ハイルーフ”軽トラ」に反響殺到！休日のキャンプ場や河川敷に足を運ぶと、タフなSUVに混じって、カスタムされた軽トラックの姿を見かけることも少なくありません。荷台に専用のテントを張ったり、お気に入りの道具を並べたりと、本来は農作業や配達のプロツールであるはずの軽トラを「趣味の相棒」として使いこなすスタイルは、現代ではすっかり定着しました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「ハイル