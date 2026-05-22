「ミニ・フェアレディZって感じ!?」「日産のDNAを感じるね」の声も！電気自動車（EV）が「エコカー」一辺倒から、ドライバーの感情を揺さぶる「エモーショナルな乗り物」としての選択肢も広がりつつある2026年の現在。各自動車メーカーからスポーツタイプの魅力的なEVが次々と登場していますが、実は今から15年も前に、この時代の到来を予見していたかのようなクルマが存在しました。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型