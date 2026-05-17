現在、ネット上では、生成AIの是非に関する議論が盛んになっている。そんななかで、もっとも積極的に発言をしているクリエイターの一人が、日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（以下、コミケ）」で圧倒的な人気を誇った、イラストレーター・漫画家の七瀬葵氏である。七瀬氏は、その発言がしばしば議論を巻き起こすため、たびたび渦中の人になってしまっている。七瀬葵氏にインタビューに行く旨を友人のイラストレータ