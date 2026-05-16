[5.16 J1百年構想リーグEAST第17節 横浜FM 0-1 柏 日産ス]J1百年構想リーグEAST第17節が16日に開催され、9位柏レイソルは敵地で8位横浜F・マリノスに1-0で勝利した。2試合連続の無失点で2連勝。横浜FMは2度のPK負けを含む4連敗となった。横浜FMに対して公式戦直近6連勝で今節を迎えた柏。立ち上がりからピンチが目立ったものの、ワンチャンスを生かして先にリードを奪った。前半42分、右サイドのMF久保藤次郎が内側にポジシ