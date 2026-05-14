新年度が始まって約1か月半が経過しましたね。ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」も、岩本計介アナウンサーから古川昌希アナウンサーへとメインMCのバトンが渡され、早くも1か月半が経過しました。このタイミングだからこそ話せる、「おは朝」のプロモーションの裏側をこっそりスクープします。 今回の私のミッションは、“とにかく古川アナを一人でも多くの人に知ってもらう”こと。そのため