きょうは、各地で晴れ間が出るものの、天気の急変に注意が必要です。上空寒気などの影響で、きょうも大気の状態が不安定なため、東北〜九州まで発雷確率が高くなっています。昼頃から所々で雨雲が発生し、局地的に激しい雷雨があるかもしれません。関東でも、午前中は広く晴れますが、午後は急な雷雨のおそれがありますので、念のため折り畳み傘を持ってお出かけください。また、突風や降ひょうにもお気を付けください。最高気温は