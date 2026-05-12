新装備でドライバー支援強化！トヨタは2026年5月12日、タクシー専用車両「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。今回の改良では、安全性とドライバーの安心感向上を目的とした装備追加が実施されており、日々の営業を支えるプロユース車両として、さらに使い勝手を高めています。あわせて車両価格も見直されました。【画像】これがトヨタの新たな「JPN TAXI」です！ 画像を見る！（30