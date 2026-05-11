セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、冷凍食品史上“最大級のボリューム”を誇る新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を5月12日に販売開始します。【圧巻…】810グラムのラーメンはヤバイって！新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」の完成“写真”も見る！新商品は、総重量810グラムという、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。専門店さながらの極太ワシワシ麺、背